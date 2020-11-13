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    13 ноября 2020, 14:31

    Теплотрассу в Дзержинском восстановили после прорыва трубы с кипятком

    Анастасия Аброськина

    В подмосковном Дзержинском восстановили теплотрассу, прорыв которой привел к ожогам паром четырех детей и сбоям в отоплении домов. Неисправности устранили. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба областного Минэнерго.
    Теплотрассу в Дзержинском восстановили после прорыва трубы с кипятком

    В ведомстве сообщили, что по основной сети в дома уже пустили горячую воду и отопление.

    Подача горячей воды и отопления на улице Томилинской восстановлена по основной сети

    пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

    Прорыв в Дзержинском случился 12 ноября. Кипятком ошпарило четырех девочек. С тяжелыми ожогами их госпитализировали в больницу Люберец.

    От разлившегося кипятка пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет. Они получили ожоги, когда переходили дорогу. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

    До восстановления отопление и горячая вода поступали в дома по резервным источникам питания. Параметры отопления за все время не снижались, поскольку здания стояли на рециркуляции.