Теплотрассу в Дзержинском восстановили после прорыва трубы с кипятком

В ведомстве сообщили, что по основной сети в дома уже пустили горячую воду и отопление.

Подача горячей воды и отопления на улице Томилинской восстановлена по основной сети пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Прорыв в Дзержинском случился 12 ноября. Кипятком ошпарило четырех девочек. С тяжелыми ожогами их госпитализировали в больницу Люберец.

От разлившегося кипятка пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет. Они получили ожоги, когда переходили дорогу. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

До восстановления отопление и горячая вода поступали в дома по резервным источникам питания. Параметры отопления за все время не снижались, поскольку здания стояли на рециркуляции.