13 ноября 2020, 14:31
Теплотрассу в Дзержинском восстановили после прорыва трубы с кипятком
В подмосковном Дзержинском восстановили теплотрассу, прорыв которой привел к ожогам паром четырех детей и сбоям в отоплении домов. Неисправности устранили. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба областного Минэнерго.
В ведомстве сообщили, что по основной сети в дома уже пустили горячую воду и отопление.
Подача горячей воды и отопления на улице Томилинской восстановлена по основной сети
пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
Прорыв в Дзержинском случился 12 ноября. Кипятком ошпарило четырех девочек. С тяжелыми ожогами их госпитализировали в больницу Люберец.
От разлившегося кипятка пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет. Они получили ожоги, когда переходили дорогу. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
До восстановления отопление и горячая вода поступали в дома по резервным источникам питания. Параметры отопления за все время не снижались, поскольку здания стояли на рециркуляции.