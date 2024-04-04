Подмосковье 04 апреля 2024, 15:31 Теплотрассу в деревне Румянцево капитально отремонтируют летом Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Участок теплотрассы протяженностью 300 метров заменят в деревне Румянцево. Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

Специалисты «Истринской теплосети» уже закупили и подготовили все материалы для ремонта.

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«В ближайшее время начнется капитальный ремонт в деревне Румянцево. Будет заменен отрезок трубопровода от теплового узла № 24 до тепловой камеры № 8 на улице Школьная — это примерно 300 метров теплосетей. В данный момент их износ превышает 80%», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Во время капитального ремонта коммунальщики не только заменят трубы, но и обновят оборудование на котельных. А после проверяет готовность внутридомового оборудования к пуску тепла.

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