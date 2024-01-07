Подмосковье 07 января 2024, 19:11 Теплоснабжение восстановили в микрорайоне Шепчинки в Подольске Андрюхина Мария

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Специалисты восстановили подачу тепла в дома микрорайона Шепчинки в Подольске. Сейчас ведутся работы на улице Литейной, где прошлой ночью случилась авария.

Директор МУП «Подольская теплосеть» Александр Искандаров сообщил, что работы по предотвращению и ликвидации технологических нарушений ведутся в круглосуточном режиме. Ранее удалось восстановить подачу тепла в дом № 16 на Революционном проспекте.

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«В настоящее время работы по устранению нарушений, вызванных перебоями в подаче электроэнергии при пуске котельных, ведутся на теплосети по адресу улица Литейная, 4. Здесь работают аварийные бригады. Ориентировочный срок восстановительных работ — четыре часа», — указал Александр Искандаров.

Сотрудники теплосетей, работающие на месте аварий, отметили, что местные жители с пониманием относятся к сложившейся ситуации с перебоями отопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о подключении 6 домов на улицах Климовска.

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