Подмосковье 25 января 2024, 10:47 Теплоснабжение детского сада наладили в микрорайоне Луговая в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Тепловой режим проверили в детском саду «Зоренька» в Лобне. После устранения неполадок температура в группах соответствует нормам.

Заместитель главы городского округа Лобня Сергей Золотарев проверил соблюдение теплового режима в детском саду «Зоренька». Он также оценил качество работ по устранению неполадок.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Неделю назад от родителей, чьи дети ходят в детский сад „Зоренька“ в микрорайоне Луговая, поступили жалобы, что в одной из групп холодно. Мы незамедлительно решили данный вопрос», — рассказал Сергей Евгеньевич.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

На сегодняшний день температура в группах комфортная.

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