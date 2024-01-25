25 января 2024, 10:47
Теплоснабжение детского сада наладили в микрорайоне Луговая в Лобне
Тепловой режим проверили в детском саду «Зоренька» в Лобне. После устранения неполадок температура в группах соответствует нормам.
Заместитель главы городского округа Лобня Сергей Золотарев проверил соблюдение теплового режима в детском саду «Зоренька». Он также оценил качество работ по устранению неполадок.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
«Неделю назад от родителей, чьи дети ходят в детский сад „Зоренька“ в микрорайоне Луговая, поступили жалобы, что в одной из групп холодно. Мы незамедлительно решили данный вопрос», — рассказал Сергей Евгеньевич.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
На сегодняшний день температура в группах комфортная.
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