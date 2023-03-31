Подмосковье 31 марта 2023, 15:57 Теплосети запланировали крупно модернизировать в Дедовске

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Теплосети планируется модернизировать в Дедовске. Речь идет об изношенном трубопроводе котельной на улице Энергетиков, которая обеспечивает теплом и горячей водой 34 жилых дома, детский сад, школу и другие социальные объекты.

Только минувшей зимой на этом участке теплосети произошло более 30 аварий. Последняя была буквально на днях. Причина — в изношенности трубопровода. Чтобы избавить жителей от перебоев с подачей тепла, было принято решение заменить четыре километра старых труб на новые.

«Мы, обследовав данные теплосети, на сегодняшний день готовим материалы для вступления в государственную программу», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Если заявку одобрят, модернизацию теплосетей в Дедовске проведут до конца 2024 года.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о большой программе ремонта теплосетей в Химках.

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