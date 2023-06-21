Подмосковье 21 июня 2023, 16:51 Теплосети заменят по 42 адресам в Химках к 2025 году

Читать 360tv в

Глава Химок рассказал о модернизации жилищно-коммунального хозяйства во время ежегодного обращения к жителям. Одной из главных тем стало обеспечение надежности теплоснабжения. Для этого в округе заменят 26 километров теплосетей по 42 адресам к 2025 году.

Первые 15 участков теплосетей заменят в 2023 году. Работы уже выполнили по семи адресам — на Ленинградской, Школьной, Совхозной, Молодежной и Новозаводской улицах. Оставшиеся участки заменят до начала отопительного сезона. Эти улучшения затронут более 20 тысяч химчан.

Реклама

Также в этом году модернизируют четыре водозаборных узла, заменят 10 участков водопровода в микрорайона Сходня, Новые Химки и Левобережный. Начнется строительство нового резервуара-аккумулятора чистой воды в Подрезкове и реконструкция напорного коллектора на Новосходненском шоссе.

Кроме того, для безопасности жителей действует программа по установке газоанализаторов. Они автоматически в случае утечки блокируют подачу газа. В прошлом году в округе установили 4,5 тысячи таких приборов, а в этом планируют еще три тысячи.

Вместе с тем реализуют президентскую программу «Социальная газификация». Только за 2022 год к газу подключили 160 домов в Сходне, Подрезкове и Старых Химках. В этом году построят еще 16 километров газопровода в частных секторах Вашутино и Старбеево, чтобы подвести трубы для подключения к 70 домам.

В этом году в округе также установят 18 тысяч энергоэффективных светильников, построят новые линии освещения и обустроят более 260 пунктов питания. Работу электросетей можно будет отслеживать в режиме реального времени в едином центре управления светом. Это новшество поможет контролировать внештатные отключения света.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин добавил, что под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за 10 лет капитально отремонтировали более 3100 подъездов, 758 многоквартирных домов, 219 дорог протяженностью почти 160 километров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».