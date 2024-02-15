Подмосковье 15 февраля 2024, 14:05 Теплосети в Воскресенске и Солнечногорске начнут модернизировать в 2024 году Министерство энергетики Московской области

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Встреча по вопросам модернизации теплоснабжающего хозяйства в Солнечногорске и Воскресенске прошла в правительстве Подмосковья. Группа экспертов федерального уровня также принимает участие в оценке текущей ситуации с теплоснабжением муниципалитетов и выработке решений для устранения существующих проблем.

На встрече обсудили проблемные объекты и наметили план мероприятий по модернизации теплоснабжения. Так, в Воскресенске в рамках подготовки к следующему отопительному периоду капитально отремонтируют более 45 котельных и центральных тепловых пунктов. Работы выполнит компания «Газпром теплоэнерго Московская область».

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В Солнечногорске в 2024 году модернизируют более 50 объектов теплоснабжения. Ремонт проведут в таких населенных пунктах, как: Алабушево, Лесное озеро, Ложки, Лыткино, Майдарово и других.

Большой объем мероприятий в отопительном сезоне 2024–2025 годов планируется на котельной ГЭМЗ — там теплоэнергетики проведут полную реконструкцию с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион внес инициативы в законодательство после январских сбоев на котельных.

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