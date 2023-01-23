Подмосковье 23 января 2023, 13:20 Теплосети в Реутове модернизируют в 2023 году

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Систему теплоснабжения модернизируют в Реутове в 2023 году. В рамках работ в округе построят новую котельную и реконструируют центральные тепловые пункты.

До конца года в Реутове переведут теплоснабжение потребителей ЦТП-1 на Носовихинском шоссе на независимую схему отопления. Это позволит повысить качество теплоснабжения для 2,1 тысячи жителей. Также в округе реконструируют ЦТП № 5 на улице Комсомольской, поставляющей тепло для 1,5 тысячи человек.

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В рамках госпрограммы на Юбилейном проспекте, в доме № 5А построят новую блочно-модульную котельную. Работы позволят обеспечить качественным теплоснабжением 3,5 тысячи человек.

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На модернизацию системы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения в Реутове выделят порядка 60 миллионов рублей. Половину средств направят из регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на 17 территориях Подмосковья реализуют масштабную программу модернизации котельных, и заявил, что до ее завершения важно не допускать аварий.

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