Подмосковье 17 апреля 2024, 15:43 Теплосети в поселке Щемилово отремонтируют к маю пресс-служба администрации Богородского городского округа

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С начала апреля начался ремонт тепловых сетей в поселке Щемилово Богородского округа. Работы завершат в мае. Качество отопления повысится для жителей 12 домов.

Уже проложено более двух километров новых коммуникаций от поселка Зеленый до жилых домов в Щемилове. Сейчас специалисты монтируют трубы и неподвижные опоры, изолируют стыки.

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«Сегодня в Подмосковье большое внимание уделяется сфере жилищно-коммунального хозяйства. От тепла и уюта в домах напрямую зависит комфорт и качество жизни людей. В Щемилове должны завершить работы к маю. Кроме того, в мае у нас стартует замена водопроводных сетей в деревне Большое Буньково», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

пресс-служба администрации Богородского городского округа

После окончания работ специалисты проведут благоустройство территории, а около тысячи жителей поселка смогут оценить работу обновленных теплосетей. Модернизацию проводят в рамках госпрограммы Министерства ЖКХ Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимости быстро расселить 300 тысяч жителей Подмосковья из ветхого жилья.

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