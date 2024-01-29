Подмосковье 29 января 2024, 15:10 Теплосети в поселке Глебовском капитально отремонтируют в 2024 году Телеканал «360»

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Капитальный ремонт тепловых сетей проведут в поселке Глебовский под Истрой. Работы завершат к концу 2024 года, после чего улучшится качество теплоснабжения порядка 50 жилых домов.

Тепловые сети в поселке проложили в 1970-х годах и с тех пор их ни разу не ремонтировали. В этом году заменят более шести километров труб. Это поможет устранить проблемы с подачей тепла в квартиры.

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«Ресурсоснабжающей организацией „Истринская теплосеть“ разработан проект капитального ремонта наиболее изношенных участков тепловых сетей, в который вошли участки в поселке Глебовском и в ряде других населенных пунктов. Благодаря поддержке регионального правительства в рамках государственной программы в 2024 году будет проведена замена сетей в однотрубном исчислении: шесть километров в Глебовском, четыре километра в Дедовске и три километра Истре», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Работы начнутся в мае при наступлении благоприятных погодных условий, а завершатся к концу года.

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