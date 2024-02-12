Подмосковье 12 февраля 2024, 12:31 Теплосети в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске модернизируют в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел встречу с жителями микрорайона Выстрел. Он рассказал о планах на год по модернизации объектов ЖКХ, в числе которых котельная и теплосети.

К началу следующего отопительного периода в микрорайоне Выстрел капитально отремонтируют почти 13 километров сетей. До 30 сентября на котельной установят новые котлы большей мощности, заменят горелки, газорегуляторное и электросетевое оборудование, насосы, систему химводоочистки, оборудуют автоматизацию и диспетчеризацию, отремонтируют здание.

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«На текущий год у нас большая программа по модернизации теплоснабжения микрорайона Выстрел. Износ сетей — 90%, на балансе округа с апреля 2023 года, и за это время мы уже заменили три участка. Что касается котельной, то здесь износ превышает 95%. Под управление „ИКЖКХ“ котельная перешла несколько дней назад. Сейчас специалисты завершили работы по ремонту котлового оборудования», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева микрорайон Выстрел включен в государственные программы по капитальному ремонту сетей и перевооружению котельной. Недавно их передали в муниципальную собственность.

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