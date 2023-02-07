Подмосковье 07 февраля 2023, 15:31 Теплосети в Дзержинском капитально отремонтируют в 2023 году

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В этом году в Дзержинском капитально отремонтируют тепловые сети. Это повысит качество теплоснабжения для четырех тысяч местных жителей.

Так, новые коммуникации проложат в границах улиц Ленина, Строителей, Зеленой, Поклонной, площади Дмитрия Донского, Лесной и Угрешской. Также в рамках инвестиционной программы отремонтируют 11 центральных тепловых пунктов. Они обеспечивают теплом 5,5 тысячи человек, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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В этом году по госпрограмме в регионе отремонтируют 1,1 километра теплосетей. На модернизацию коммунальной инфраструктуры Дзержинского в 2023 году потратят 141 миллион рублей.

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