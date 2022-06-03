Теплосети в Подмосковье проверили на прочность перед отопительным сезоном

Энергетики Подмосковья провели гидравлические испытания 860 километров теплосетей в 42 городских округах. Об этом сообщили представители регионального Минэнерго.

Проверку проводили экспертные муниципальные комиссии ряда городских округов. Среди них — представители Черноголовки, Каширы, Жуковского, Можайского, Рузского Орехово-Зуевского округов, а также городов Клин, Реутов, Электросталь, Балашиха. Испытания провели в рамках подготовки коммунальных систем к отопительному сезону 2022–2023 годов.

Всего с начала года проверки тепловых сетей организовали в 42 муниципальных образованиях. Специалисты протестировали более 860 километров теплопроводов. В рамках проверки они выявили 56 утечек. Такие участки отремонтируют и проверят снова;

«В соответствии с распоряжением Правительства Московской области от 14 апреля 2022 номер 260-РП „О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов“, в городских округах Подмосковья проводятся проверки готовности теплосетей к работе в предстоящий отопительный период», — отметил Московской области Александр Самарин.

Он отметил, что все работы необходимо завершить работы до 15 сентября 2022 года.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону специалисты проверили более 25 участков тепловых сетей. Их общая протяженность составила свыше 60 погонных километров в двухтрубном исполнении.

Практически все коммуникации теплоснабжения успешно прошли испытания. Недочеты выявили на теплосетях котельной «Восточная» в Электростали.