Подмосковье 24 января 2023, 18:58 Теплосети осовременят в Пушкино в этом году

Читать 360tv в

Теплосети реконструируют и модернизируют в Пушкино и в Ивантеевке в 2023 году. Данные мероприятия позволят снизить аварийность в осенне-зимний сезон, а также улучшить качество жизни населения Пушкинского округа.

В рамках программы капитальный ремонт проведут на сетях теплоснабжения в Ивантеевке и Пушкино. Так, качество теплоснабжения повысится для 6,9 тысячи жителей городского округа. Тепловые сети модернизируют на улицах Пушкина и Фабричная.

Реклама

Кроме того, будет проведена реконструкция теплотрасс на Центральном и Студенческом проездах, Советском проспекте и улице Оранжерейная. Это поможет обеспечить качественным теплоснабжением порядка 2,5 тысячи человек.

Реклама

Всего на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Пушкинском округе планируется выделить более 703 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что теплосети и котельные в Химках масштабно обновят из-за проблем с отоплением.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».