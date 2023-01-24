24 января 2023, 18:58
Теплосети осовременят в Пушкино в этом году
Теплосети реконструируют и модернизируют в Пушкино и в Ивантеевке в 2023 году. Данные мероприятия позволят снизить аварийность в осенне-зимний сезон, а также улучшить качество жизни населения Пушкинского округа.
В рамках программы капитальный ремонт проведут на сетях теплоснабжения в Ивантеевке и Пушкино. Так, качество теплоснабжения повысится для 6,9 тысячи жителей городского округа. Тепловые сети модернизируют на улицах Пушкина и Фабричная.
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Кроме того, будет проведена реконструкция теплотрасс на Центральном и Студенческом проездах, Советском проспекте и улице Оранжерейная. Это поможет обеспечить качественным теплоснабжением порядка 2,5 тысячи человек.
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Всего на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Пушкинском округе планируется выделить более 703 миллионов рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что теплосети и котельные в Химках масштабно обновят из-за проблем с отоплением.
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Пушкино
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