Подмосковье 18 июля 2023, 16:54 Теплосети обновят в деревне Голубое под Солнечногорском к началу отопительного сезона пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Специалисты проверят запорную арматуру, задвижки, клапаны и отремонтируют порядка 30 метров теплотрассы в деревне Голубое под Солнечногорском. Работы завершат к началу отопительного сезона.

Сейчас специалисты «МКП ИКЖКХ» проводят разборку тепловой камеры для последующей замены обветшалых труб теплоснабжения. На объекте работают пять человек и один экскаватор.

«Работа котельной в настоящее время приостановлена, закрыты задвижки на сети, специалисты сливают воду с теплоносителя. В момент раскрытия камеры обнаружились дополнительные протечки. Специалисты „МКП ИКЖКХ“ планируют закончить работы до конца периода подготовки к осенне-зимнему сезону», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Специалисты проведут профилактику всех насосных групп, ревизию запорной арматуры, задвижек, клапанов. Они также проведут внутренний и внешний осмотр всех трех котлов и проведут гидравлические испытания сети. Также заменят теплоноситель в камере на Родниковой улице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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