Подмосковье 21 марта 2023, 14:26 Теплосети на Ленинградской улице в Солнечногорске обновят до конца года

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Тепловые сети обновят в районе Ленинградской улицы в Солнечногорске. Работы закончат до конца года, сейчас строительная готовность объекта составляет 70%.

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Рабочие заменят участок от котельной ГЭМЗ до тепловой камеры в районе магазина «Магнит» общей протяженностью более 900 метров. При этом диаметр трубопровода будет увеличен.

«По указу президента и при поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева в этом году в Солнечногорске запускается масштабнейшая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Замена участка тепловых сетей <…> позволит улучшить качество предоставляемой услуги теплоснабжения для 3,5 тысячи жителей Солнечногорска», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Теплосети в округе обновят в рамках программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023-2028 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах Московской области модернизируют канализационные системы.

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