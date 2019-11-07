Теплосеть отремонтировали в Луховицах. Отопительный сезон пройдет без срывов

В Луховицах полностью завершен план на 2019 год по модернизации теплосетей для снижения риска возникновения аварий и перебоев. В межотопительный сезон работники водотеплоканализационного хозяйства и подрядной организация провели плановую замену и ремонт труб на 33 участках теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас модернизация теплотрассы завершена, рабочие уложились в намеченные сроки без отклонений от графика — с мая по октябрь. Трубы заменили по всему городскому округу Луховицы — не только в центре, но и в отдаленных населенных пунктах. Всего заменено 7,5 тысячи погонных метров трубопровода. На это было выделено около 38 миллионов рублей из муниципального бюджета и 15 миллионов рублей из бюджета эксплуатирующей организации.

Теплотрассу капитально отремонтировали на улицах Тимирязева, Жуковского, Пионерская, Озерная. Водопровод отремонтировали на улицах Мира, Пушкина, Гайдара. В отдаленных от центра населенных пунктах работы по модернизации теплотрассы и ремонту провели в населенных пунктах Фруктовая, Ловцы, Дединово и Белоомут. Во Фруктовой сети теплоснабжения отремонтировали на улице Вишневая, Зеленая, Клубная. В Ловцах — на улице Новая, в Дединове на Совхозной, в Белоомуте — на Огаревской и Мира.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Заместитель главы городского округа Луховицы Александр Носов заметил, что в Луховицах — устаревшие сети и большие потери электроэнергии. «Мы работаем над снижением расходов: в округе ведется модернизация котельных, замена труб теплотрасс, утепление зданий, установка узлов учета и прочее. В наши задачи входит снижение финансовой нагрузки с жителя», — подчеркнул Александр Носов.

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков, в свою очередь, назвал модернизацию ЖКХ одной из приоритетных задач водотеплоканализационного хозяйства (ООО «ВТКХ»). Он добавил, что мастера оперативно устраняют дефекты в системе, меняют поврежденные и изношенные участки трубопровода, проводят ревизию и ремонт котельного и насосного оборудования.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

«На многих участках теплосети в Луховицах трубы давно пришли в негодность — им много лет, они тут лежат еще с советских времен. У нас в округе модернизация теплотрассы до этого не проводилась никогда. В некоторых местах трубы прогнили настолько, что в случае аварии приварить к ним новые было бы практически невозможно», — рассказал Виктор Барсуков.

По словам главы Луховиц, цель комплексной программы ремонта — обеспечить своевременную и полную подготовку оборудования к отопительному сезону.

«Эта работа ведется в соответствии с программой капитального ремонта оборудования котельных и тепловых сетей и графиком, согласованным с администрацией. Работы по подготовке систем тепловодоснабжения к осенне-зимнему периоду — это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение надежного снабжения граждан теплом и горячей водой», — заключил Владимир Барсуков.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Жительница Луховиц Елена Павлова — молодая мама. Женщина призналась, что уже в конце нынешнего холодного лета — до начала отопительного сезона — мерзла и ждала, когда же дадут тепло.

«Для нас самое главное, чтобы в холодное время года нам не отключали ни горячую воду, ни тепло в батареях. Мы знаем, что в Луховицах некоторые трубы клали еще в 60-е годы. Поэтому можем сказать огромное спасибо главе нашего округа — Владимиру Николаевичу. Мы знаем, что он курирует лично проект по модернизации ЖКХ в Луховицах, и в округе строят новые котельные, меняют оборудование в старых. Спасибо всем, кто трудится, чтобы зимой у нас в домах было тепло», — поблагодарила Елена Павлова.

Модернизация и ремонт теплотрассы в межотопительный период — залог безаварийного осеннее-зимнего периода. Эту работу ежегодно проводят в рамках комплексной работы по модернизации ЖКХ в округе: меняют трубы теплотрасс, устанавливают новое оборудование в котельных. Замена старого оборудования позволяет снизить расход топлива и сэкономить средства. Работа по модернизации теплосети в Луховицах будет продолжена в следующем году.