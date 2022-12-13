Подмосковье 13 декабря 2022, 20:58 Теплоэнеретическую инфраструктуру модернизируют в Лобне в 2023 году

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Лобня вошел в число немногих городских округов Подмосковья, где запланировано обновление теплоэнергетической инфраструктуры. К работам приступят уже в следующем году.

«Первым по плану станет микрорайон Луговая. Там работы по увеличению мощности котельной начнутся уже в 2023 году», — отметил Глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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В рамках программы обновления теплоэнергетической инфраструктуры подобные работы пройдут в микрорайонах Южный, Букино и Красная Поляна. В результате модернизации на объектах установят дополнительное оборудование или полностью заменять старое. Кроме того, будут капитально отремонтированы тепловые сети.

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Предполагается, что реализация проекта улучшит качество услуг по отоплению для 85% жителей Лобни и сократит затраты на теплоэнергетику.

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