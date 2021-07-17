Теплоэлектростанцию достроили в Одинцовском округе

В Одинцовском округе завершили строительство теплоэлектростанции. В связи с этим инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Застройщиком выступает ООО „Московская энергетическая компания“. Проверка на объекте продлится до 30 июля. Если инспекторами не будет выявлено нарушений, в Главгосстройнадзоре будет поднят вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии», — сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Известно, что мощность ТЭЦ — 3×6 МВт. Строительство объекта обеспечит электро- и теплоснабжением центральную часть Звенигорода и микрорайона Восточный. Чтобы покрыть растущие нагрузки, была выбрана высокоэффективная газотурбинная технология комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

В ведомстве отметили, что строительство ТЭЦ позволит ликвидировать дефицит тепловой энергии, сдерживающей жилищное строительство.

К середине августа в Дмитрове, Одинцове, Истре, Рузе и Сергиевом Посаде заработают офисы социальной газификации.