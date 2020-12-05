Тепло восстановили в домах Подольска после аварии

«ОАО „ПТЭК“ провело работы по ремонту внутриквартальной тепловой сети. Аварийные работы завершили 4 декабря, в 23:30. С 5 декабря коммунальные услуги теплоснабжения предоставляются в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в случае проблем с центральным отоплением необходимо вызвать специалиста из своей управляющей компании для снятия воздушных пробок по телефонам: МУЖРП № 1 — (4967) 63-95-34, МУЖРП № 5 — (4967) 56-51-76, МУЖРП № 12 -(4967) 69-07-46, ЖПЭТ № 2 — (4967) 57-14-10.

Кроме того, можно позвонить по телефону горячей линии комитета по ЖКХ: (4967) 55-57-93 и 8 (916) 565-96-15.