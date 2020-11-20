Тепло вернулось в квартиры жителей микрорайона Бахчиванджи Щелковского округа

В последние дни жители некоторых домов микрорайона Бахчиванджи жаловались на работу отопления, на улице Беляева произошло несколько технологических сбоев. Все нарушения уже устранены, принимаются необходимые меры по контролю за теплоснабжением микрорайона — специалистами проводятся работы по мониторингу тепловых сетей и систем в домах.

В пресс-службе добавили, что в администрации городского округа Щелково создан штаб по обеспечению бесперебойной и безаварийной работы объектов теплоснабжения совместно с Министерством энергетики Московской области и Центральным жилищно-коммунальным управлением Минобороны РФ.

На совещании Александр Самарин подчеркнул важность своевременного информирования жителей и скоординированной работы эксплуатирующих организаций. Ведомству, на балансе которого находятся котельные, необходимо оперативно информировать диспетчерские службы «Межрайонного Щелковского водоканала» и администрацию округа о проведении плановых работ.

Подача тепла в дома микрорайона Бахчиванджи осуществляется от двух источников теплоснабжения — от котельной Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны и котельной ФГБУ «Центр Подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина». Не исключено, что в микрорайоне построят собственную котельную после согласования с Минобороны, а также произведут капремонт сетей теплоснабжения. Региональное Минэнерго готово оказывать содействие в этом вопросе.

Министр энергетики Подмосковья подчеркнул, что важным вопросом остается стабильное прохождение осенне-зимнего периода 2020–2021 годов.