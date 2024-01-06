Подмосковье 06 января 2024, 21:40 Тепло вернулось в 45 многоквартирных домов Подольска Unsplash

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Специалисты локализовали ряд аварий на магистралях и обследовали трубопроводы. Благодаря их усилиям тепло подано в 45 многоквартирных домов, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он подчеркнул, что сейчас идет запуск прогрева систем тепловыми пушками там, где это необходимо. Кроме того, продолжается заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.

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В настоящее время специалисты запускают тепло на улице Заводской, дом № 6; Заводская, № 4а; Симферопольская, № 5; Проспект 50 лет Октября, № 7/7.

Глава Подольска добавил, что будет сообщать о результатах пуска тепла в режиме реального времени.

Сообщить о проблеме можно по телефонам: 8(936)555-91-44, 8(999)554-20-84. Кроме того, если вам требуется радиатор, следуеет обратить по номерам: 8-936-555-94-38; 8-936-555-71-78; 8-936-555-22-50.

Ранее работу котельной «КСПЗ» стабилизировали в Подольске.

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