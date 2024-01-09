Подмосковье 09 января 2024, 14:36 Тепло вернется в 22 дома в Солнечногорске к вечеру 9 января Глава Минэнерго Самарин: тепло вернут в 22 дома Солнечногорска к вечеру 9 января РИА «Новости»

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Утром 9 января на котельной в Солнечногорске остановился котел «из-за падения давления и утечки на трассе». Место утечки перекрыли, рассказал губернатору Андрею Воробьеву глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин на заседании.

«Коллеги мгновенно слили все дома, поэтому ничего не подморожено. Сейчас перекрыли место утечки, 30 домов уже запускаем. Остальные 22 подключат к 18:00. Если бы не слили дома, сроки были бы совсем другие. Это самое важное и это вопрос коммуникации», — отчитался он.

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По его словам, дежурная служба «Газпром теплоэнерго» в 04:00 обратилась в управляющую компанию, и ее сотрудники оперативно начали действовать. УК взяла на себя борьбу с одной протечкой. Самое важное в данном случае — слаженность действий, считает Самарин.

«По всем котельным восстановились. Есть несколько проблемных участков, мы ими занимается в рабочем порядке», — добавил глава Минэнерго региона.

В домах, которые обслуживает котельная Выстрел, от +18 до +21 градуса, температура продолжает расти. Примерно к 20 января военные подготовят приказ о передаче котельной, но власти округа еще до этого сформируют совместную комиссию и начнут составлять акт приемки.

Андрей Воробьев попросил глав городских округов не скрывать коммунальные проблемы, честно сообщать о них.