Воробьев объяснил, почему отопление в домах Подмосковья включают раньше

На календаре — конец сентября, а в Подмосковье уже начали отопительный сезон. Губернатор Андрей Воробьев в эфире «360» рассказал, почему в Московской области тепло включили раньше, чем предписывает регламент, и несмотря на бабье лето.

По правилам отопление включают, если среднесуточная температура пять дней подряд не поднимается выше +8 градусов. Синоптики обещают, что эта неделя для Московской области будет теплой: днем столбик термометра поднимется до +21 градуса. Однако ночью температура опускается до +6, а в северных регионах области падает и до +2.

Именно поэтому Андрей Воробьев распорядился начать отапливать многоквартирные дома Подмосковья уже сейчас — тепло в социальные объекты (детские сады, школы, больницы) начали подавать еще 18 сентября. Это особенно важно и из-за сезона заболеваний.

Во избежание разных простудных заболеваний и всего того, что связано сегодня с ситуацией, здоровьем, мы приняли решение начать включать отопление, прежде всего в детских садах, школах — социальных объектах. И эту работу мы запустили 18 сентября Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, что отопление в регионе будут включать аккуратно и спокойно. Чтобы удовлетворить запросы жителей и пустить в дома тепло, потребуется время. Помещение невозможно согреть в один миг — для этого нужно от семи до 14 дней.

«Но такая работа начата. Ей предшествовала очень серьезная подготовка. Глава каждого округа и наш блок ЖКХ занимались этим все лето, чтобы привести в состояние боевой готовности котельные, чтобы была эффективность. И сегодня у нас стопроцентная готовность», — подчеркнул глава региона.

Каждый житель региона может в любой момент узнать, когда в его дом придет тепло. Специально для этого в Подмосковье заработала интерактивная карта — с ее помощью можно посмотреть не только дату запуска отопления, но и дату отключения горячей воды в летний период. Кроме того, объявления с этой информацией появятся в каждом подъезде.

Многоквартирные дома в регионе утепляют не только с помощью отопления, но и за счет капитального ремонта самих зданий. В Видном отремонтировали фасады сразу нескольких высоток — жителям обещали, что после этого в квартирах станет теплее, а платежи за электричество и отопление уменьшатся. Так и произошло: по словам местных жителей, сейчас температура в квартирах держится на уровне +20...+25 градусов даже без отопления. При этом тепло не только в самих квартирах, но и в подъездах.

Андрей Воробьев отметил, что в рамках программы по ремонту фасадов в регионе уже утеплили более 250 домов. На этом работы не закончатся — программа капитального ремонта очень востребована. Важно, чтобы было тепло, уютно и чтобы все были здоровы в осенне-зимний период, особенно в холода.

Глава региона также отметил, что жители Видного не должны переживать насчет парковой зоны у Тимоховского пруда: власти не дадут разрешение на строительство там многоквартирных домов.

«Это рекреационная зона. До сих пор существует фобия. И ко мне обращаются жители, что якобы настойчивый застройщик хочет построить там многоэтажные дома. Мы на это точно не пойдем, для нас это решение однозначное. <…> В парк мы строителей не пустим — только отдыхающих», — подчеркнул он.