Подмосковье 19 декабря 2023, 03:39 Тепло от новой котельной получат около 1000 жителей села Подхожее в Серебряных Прудах Главное управление государственного строительного надзора Московской области

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На территории городского округа Серебряные Пруды Московской области Главгосстройнадзором проводится проверка по вопросу строительства блочно-модульной котельной. Строительство объекта в селе Подхожем началось в сентябре 2021 года.

Площадь котельной составляет 85,5 квадратных метра при мощности в 2.4 мегаватта. Для работы новой котельной не требуются рабочие руки, так как она оснащена современным оборудованием и полностью автоматизирована.

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Строительство новой котельной позволит повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для 958 человек. Село включает в себя многоквартирные дома, а также учреждения социальной сферы — школу, детский сад и дом культуры.

Объект возвели в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.