Важное 07 января 2024, 09:48 Тепло еще в 33 дома вернется после работ на магистральном трубопроводе в Климовске Воробьев вместе с Артамоновым провел объезд микрорайона Климовск

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Отопление в оставшиеся дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и по улице Мичурина запустят в Климовске на следующем этапе восстановительных работ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит дать тепло еще в 33 дома», — указал он.

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На время, пока аварийные работы продолжаются, в микрорайоне организовали пункт временного размещения в спортивном центре «Юность». Здесь жители могут получить обогреватели, дополнительные пледы.

«Были запросы на продукты, две семьи размещены в муниципальной гостинице», — добавил губернатор.

Воробьев также напомнил, что всю информацию о дополнительной помощи жители Климовска могут получить по телефону 112.

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