07 января 2024, 09:48
Тепло еще в 33 дома вернется после работ на магистральном трубопроводе в Климовске
Воробьев вместе с Артамоновым провел объезд микрорайона Климовск
Отопление в оставшиеся дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и по улице Мичурина запустят в Климовске на следующем этапе восстановительных работ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сейчас рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит дать тепло еще в 33 дома», — указал он.
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На время, пока аварийные работы продолжаются, в микрорайоне организовали пункт временного размещения в спортивном центре «Юность». Здесь жители могут получить обогреватели, дополнительные пледы.
«Были запросы на продукты, две семьи размещены в муниципальной гостинице», — добавил губернатор.
Воробьев также напомнил, что всю информацию о дополнительной помощи жители Климовска могут получить по телефону 112.
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Андрей Воробьев
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