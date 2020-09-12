«Тепло большой семьи». Многодетной паре из Домодедова подарили газовую колонку

В семье Тепиных из подмосковного села Добрыниха растет семеро несовершеннолетних детей. Недавно у них сломалась газовая колонка и они обратились за помощью в «Мособлгаз». В компании решили помочь людям и сделать им подарок.

В рамках акции «Тепло большой семьи» в доме Тепиных провели бесплатную замену оборудования.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов сообщил «360», что нужно всегда стараться помочь окружающим.

«Будучи газовиком, не надо забывать, что ты простой человек. Здесь ты помог. Завтра придет к тебе электрик — поможет. Когда мы будем помогать друг другу, нам в принципе будет легче жить всем», — сказал он.

Баранов лично принимал работу и проверял качество оборудования в доме, где живет многодетная семья. Он подарил всем детям наборы для рисования.

«Финансово — это такая хорошая подмога, плюс еще каждый месяц, вот, допустим, наш дом обходится где-то тысячи три не в зимний период, половину нам возвращают», — сообщила Маргарита Тепина, мать многочисленного семейства.