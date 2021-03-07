Теплица в Раменском вырастила 5,5 млн тюльпанов к 8 Марта

Теплицы Московской области приготовились к 8 Марта. В одном только хозяйстве Panin plants в селе Чулково городского округа Раменский вырастили 5,5 миллиона тюльпанов. Эти цветы соберут и расфасуют именно мужчины.

Всего в области выращиванием цветом занимается 10 предприятий. В Подмосковных теплицах срезали более 7,5 миллиона тюльпанов, 5,5 миллиона из которых — в Panin plants.

Теплица в Чулкове — одна из крупнейших в Московской области. В 2021 году там вырастили почти 60 сортов: «триумф», «дарвины», пионовидные, лиловые, бахромчатые. Сразу после отбора тюльпаны развозят по всей России — от Владивостока до Мурманска.

Тюльпаны в Panin plants выращивают по современной технологии. На 15 посадочных линиях установлена система гидропоники. Она напоминает способ выращивания лука на подоконнике. На дно ящика кладется пластиковая игла, на нее накалывается луковица, которая впитывает воду, удобрения и пускает корни.

«Создается корневая система, и мы после приступаем к выгонке на температуре 15 градусов. И через три-четыре недели получается хороший, здоровый тюльпан», — рассказал генеральный директор компании Panin plants Владимир Панин.

Подмосковные тюльпаны стоят дольше благодаря особой системе заморозки. Когда бутон только начинает менять цвет из зеленого в красный, розовый или белый, его срезают и охлаждают. После смены температуры цветок впадает в спячку. Поэтому областные тюльпаны способны сохранять первозданный вид в течение месяца. А значит, они могут пережить транспортировку, долго простоять в витрине, а потом дома распуститься в вазе.

«Основное преимущество выращенных в Подмосковье цветов — это то, что они свежие и непосредственно из теплиц попадают в вазы наших прекрасных женщин», — заявил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Наибольшей популярностью, особенно на 8 Марта, пользуются тюльпаны и розы. В Подмосковье выращивают 25 сортов роз и около 70 сортов тюльпанов, в том числе крупных.

Производители дали несколько советов по выбору цветов. При покупке букета нужно осмотреть стебель и листья, не покупать полностью раскрывшиеся цветы. У хорошего тюльпана крепкий бутон и бело-зеленый стебель.

«Если вы видите полностью окрашенный бутон, это 100% он откроется, еще не прошел четвертую фазу, он неоткрытый. Надо посмотреть на срез тюльпана — он должен быть белый и чистый. <…> Третий верхний лист должен быть на уровне бутона, чуть выше-ниже, в зависимости от сорта, но если голова стильно выше, значит, тюльпан долго держали на воде», — поделился секретом Панин.

Перед тем как поставить букет в вазу, нужно обрезать несколько сантиметров стебля и кинуть в воду лед. Тюльпаны любят холодную воду. Воду нужно менять каждый день, а помещение — проветривать.