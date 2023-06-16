Подмосковье 16 июня 2023, 13:07 Тепличный комплекс в Воскресенске создаст 400 новых рабочих мест благодаря соглашению на ПМЭФ

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов и президент Агропромышленного холдинга «Эко-культура», в состав которого входит ТК «Подмосковье», Мария Бочарова подписали соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса по производству овощей закрытого грунта в Воскресенске. Благодаря проекту в округе создадут более 400 рабочих мест. Контракт заключили на полях ПМЭФ-2023.

В проект вложат более 12 миллиардов рублей.

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«Планируемые мощности производства — более 10 тысяч тонн овощей ежегодно. После завершения этого этапа в 2025 году мы планируем выйти на первое место в России по объемам производства овощей закрытого грунта», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Площадь новой очереди проекта составит 22 гектара. Первый этап проекта завершили. Он обошелся в более чем 14 миллиардов рублей. Благодаря новым теплицам в округе уже появилось более 600 рабочих мест.

Сегодня тепличный комплекс «Подмосковье» является одним из крупнейших предприятий по производству экологически чистых овощей закрытого грунта в России. На предприятии выращивают томаты, огурцы и листовой салат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что развитие экспорта — это не второстепенная задача, как считают скептики, а первостепенная. Такое заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума.

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