Подмосковье 06 апреля 2023, 09:20 Тепличный комплекс в Воскресенске начал сбор листового салата

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На территории тепличного комплекса «Подмосковье» в Воскресенске продолжается реализация масштабного инвестпроекта на более чем 14 миллиардов рублей. Там на автоматизированных линиях начался сбор листового салата.

«На высокотехнологичной автоматической линии, которая оборудована в рамках строительства первой очереди тепличного комплекса, начали сбор листового салата. В ближайшее время проведут первую отгрузку. Мощность производства салатной линии — 28 тысяч штук в день», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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С начала года комплекс уже вырастил свыше двух тысяч тонн томатов. Завершение строительства первой очереди позволит создать свыше 600 рабочих мест, а мощности увеличатся до 26,9 тысячи тонн овощей в год. Завершить строительство планируют во втором квартале 2023 года.

Продукцию комплекса представляют в крупных федеральных сетях, среди которых X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», BILLA, Globus, «Дикси», «Азбука вкуса», «О'кей», «Верный», «Магнолия» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об одном из крупнейших в России тепличных комплексов. Предприятие получило льготы от областного правительства и вскоре сможет вывести регион на первое место в стране по овощам закрытого грунта.

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