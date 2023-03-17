Подмосковье 17 марта 2023, 15:37 Тепличный комплекс в Раменском округе почти полностью отказался от импортного посадочного материала

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Раменский тепличный комплекс «Цветком» в этом году использует 95% семян отечественной селекции для рассады овощей. В дальнейшем сеянцы продадут дачникам и фермерам.

«Всю рассаду в тепличном комплексе выращивают самостоятельно, из семян в специализированном рассадном комплексе. Там смонтирована специальная светодиодная подсветка, которая позволяет в условиях зимы выращивать в Московской области практически любые сеянцы, черенки растений», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Также комплекс работает над снижением импортозависимости от семян цветов. В 2022 году эти показатели удалось снизить на 25%. В дальнейшем «Цветком» продолжит развивать производство собственного посадочного материала.

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«Сегодня тепличное хозяйство располагается на площади 2,5 гектара и еще 1,5 гектара занимает питомник. Эти специализированные площади позволяют выращивать растения с низкой себестоимостью, не повышая цены», — добавил Филимонов.

В тепличном комплексе есть все, что нужно для автоматизированного производства: фасовочные линии, автоматическая посадка и полив растений, а также управление климатом. Сотрудники компании измеряют необходимые показатели растений, устанавливают режимы кормления и задают режимы полива.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономическая ситуация в России значительно изменилась за последний год. Он подчеркнул, что каждый предприниматель, работающий в регионе, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов.

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