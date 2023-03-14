Подмосковье 14 марта 2023, 17:20 Тепличный комплекс в Дмитровском округе увеличил производство на 30 тысяч роз в день Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковный тепличный комплекс «Подосинки» увеличил производство роз за счет дополнительных теплиц в Раменском округе. Новые площадки оборудованы современными технологиями, которые следят за температурным режимом, влажностью воздуха и другими факторами.

«ТК „Подосинки“ после открытия дополнительной площадки в Раменском увеличил объемы производства на 30 тысяч роз ежедневно, и эта цифра будет расти, поскольку все чаще магазины предпочитают закупать цветы у поставщиков нашего региона», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Вся информация из теплиц поступает на центральный компьютер, после чего принимаются решения об изменении рецепта питания, полива растений и применения системы туманообразования. Ведущий агроном комплекса «Подосинки» Галина Никишина отметила, что ежедневно розы срезают утром, после чего сортировочно-упаковочная машина распределяет и собирает цветы в букеты.

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Летом 2022 года комплекс открыл собственные розничные павильоны. Там можно купить самые свежие розы, поскольку цветы попадают туда напрямую из теплиц.

В этом году к 8 Марта подмосковные тепличные хозяйства вырастили около 15 миллионов цветов на срез.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сельскохозяйственная отрасль России может обеспечить жителей страны всем необходимым, за исключением экзотических фруктов.

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