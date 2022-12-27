Подмосковье 27 декабря 2022, 21:33 Тепличный комплекс Подмосковья получил субсидию более 300 миллионов рублей

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Группе компаний «РОСТ» выделили субсидию более 300 миллионов рублей. Недавно предприятие ввело в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса «Луховицкие овощи», площадью 16,3 гектаров в поселке Астапово Луховицкого района.

«Новый тепличный комплекс — это уже третья очередь проекта с общим объемом инвестиций 4,8 миллиарда рублей. Современное предприятие с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей будет производить до 15 тысяч тонн огурцов и более 3,5 тысячи тонн томатов в год», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Материальная поддержка оказывается не только сельскохозяйственному производству. Средства также выделяют на стимулирование приоритетных отраслей агрокомплекса, в том числе, производство молока, овощей, грунта и другие цели. В Подмосковье предусмотрено 27 видов субсидий для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК Подмосковья.

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Ранее стало известно, что Подмосковье поддержит бизнес по франшизе. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что субсидии при запуске компании можно будет получить для компенсации расходов на приобретение оборудования и на оплату аренды.

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