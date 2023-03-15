Подмосковье 15 марта 2023, 09:45 Тепличный комплекс «Подмосковье» в Воскресенске расширит ассортимент продукции в этом году

Читать 360tv в

Глава Воскресенска оценил работу тепличного комплекса «Подмосковье». Предприятие планирует увеличить объем высаживаемых культур и расширить ассортимент продукции в этом году.

Все условия для выращивания овощных культур высокого качества в тепличном комплексе «Подмосковье» уже есть. Тщательно контролируемый микроклимат позволяет снимать урожай томатов черри до 85 кг с квадратного метра. Выращивают их не в грунте, а в минераловатном субстрате отечественного производства. Недавно здесь начали также выращивать салаты сортов «Фриллис» и «Официон».

Реклама

«Теплица оснащена самым современным оборудованием. Система досвечивания заменяет солнце в зимний период, есть система увлажнения, есть зашторивание, энергосберегающий экран, солнезащитный экран, есть система отопления», — рассказала главный агроном ООО «ТК Подмосковье» Светлана Шишкина.

Реклама

Гордость комплекса — самая современная в мире автоматическая посевная машина с производительностью около 3,5 тысячи семечек в час. Уже через сутки с момента высаживания можно увидеть первые всходы.

После знакомства с производством глава округа обсудил с руководством тепличного комплекса актуальные вопросы. Так, для доставки сотрудников на работу предприятие запустило автобусы, однако необходима дополнительная остановка общественного транспорта. Глава округа обещал взять эту задачу на контроль и оказать необходимую поддержку от администрации.

«Шикарный тепличный комплекс, полностью самодостаточный. <…> Уезжаю отсюда в прекрасном настроении, потому что предприятие зарегистрировано у нас в городском округе Воскресенск, развивается — 600 рабочих мест. Плюс они еще хотят развиться до 1100 рабочих мест. И самое главное — у них очень вкусные помидоры. Надеемся, будут такие же салаты», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Тепличный комплекс в прошлом году запустил собственный распределительно-логистический центр площадью 100 тысяч квадратных метров. Это позволило оптимизировать логистические процессы и создать дополнительные рабочие места.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».