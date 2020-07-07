Тепличный комплекс Каширы для ягод и овощей достроят в 2020 году. Создадут 350 рабочих мест

Теплицу строит крупнейшее предприятие региона «Агрокультура Групп». В проект инвестируют 6,1 миллиарда рублей. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

С 2015 года компанией было реализовано четыре этапа строительства теплиц общей площадью 79,8 гектара, а сейчас активные работы начались и по строительству пятой очереди Андрей Разин.

Министр уточнил, что уже завершаются работы по вертикальной планировке, бетонированию фундамента, подготовке отопления. Монтируют конструкции, строят котельную.

«Параллельно ведут остекление объекта. Продолжаются закупка и поставка оборудования», — отметил Разин.

Так, по его словам, комплекс сможет производить около 14 тысяч тонн ягод и овощей. Здесь планируют выращивать огурцы, салат, клубнику и не только.

В прошлом году в теплицах Подмосковья произвели около 102,5 тысячи тонн овощей. Из них «Агрокультура Групп» вырастила больше половины — 55,5 тысячи.

Ранее в подмосковном правительстве выделили 222,4 миллиона рублей на поддержку аграриев. Эти субсидии позволят сохранить зарплаты и рабочие места в период пандемии. А всего областное сельское хозяйство получит семь миллиардов рублей в этом году.