Тепличный комплекс для овощей остеклят в Воскресенске. Работу получат 500 человек

В Воскресенске началось остекление нового тепличного комплекса для выращивания овощей. Производить здесь круглогодично будут около 27 тысяч тонн продукции. Для этого создадут свыше 500 рабочих мест.

Стартовал первый этап остекления комплекса. Его выполнят на площади, равной почти 35 гектарам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

В новой теплице начнут применяться только естественные методы выращивания овощей, поэтому в магазины поступит и экологически чистая, и высококачественная продукция Андрей Разин.

Он уточнил, что новые теплицы здесь оснастят компьютерным управлением, основная задача которого — создание идеального микроклимата для овощей. Выращивать будут востребованные в Подмосковье томаты, огурцы и листовой салат.

В проект инвестировали более 10 миллиардов рублей. А запуск тепличного комплекса запланировали на IV квартал этого года.

А в Серпухове, например, появился новый тепличный комплекс «Туровский». С июля планируют высаживать рассаду в главных теплицах, осенью — собрать уже первый урожай томатов. Здесь создадут 100 рабочих мест.

А сразу 310 сотрудников примут в новом тепличном комплексе Луховиц.