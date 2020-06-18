    18 июня 2020, 10:14

    Тепличный комплекс для овощей остеклят в Воскресенске. Работу получат 500 человек

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Воскресенске началось остекление нового тепличного комплекса для выращивания овощей. Производить здесь круглогодично будут около 27 тысяч тонн продукции. Для этого создадут свыше 500 рабочих мест.
    Тепличный комплекс для овощей остеклят в Воскресенске. Работу получат 500 человек | Изображение 1

    Стартовал первый этап остекления комплекса. Его выполнят на площади, равной почти 35 гектарам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

    В новой теплице начнут применяться только естественные методы выращивания овощей, поэтому в магазины поступит и экологически чистая, и высококачественная продукция

    Андрей Разин.

    Он уточнил, что новые теплицы здесь оснастят компьютерным управлением, основная задача которого — создание идеального микроклимата для овощей. Выращивать будут востребованные в Подмосковье томаты, огурцы и листовой салат.

    Тепличный комплекс для овощей остеклят в Воскресенске. Работу получат 500 человек | Изображение 2

    В проект инвестировали более 10 миллиардов рублей. А запуск тепличного комплекса запланировали на IV квартал этого года.

    А в Серпухове, например, появился новый тепличный комплекс «Туровский». С июля планируют высаживать рассаду в главных теплицах, осенью — собрать уже первый урожай томатов. Здесь создадут 100 рабочих мест.

    А сразу 310 сотрудников примут в новом тепличном комплексе Луховиц.