Тепличный комплекс для овощей остеклят в Воскресенске. Работу получат 500 человек
Стартовал первый этап остекления комплекса. Его выполнят на площади, равной почти 35 гектарам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.
В новой теплице начнут применяться только естественные методы выращивания овощей, поэтому в магазины поступит и экологически чистая, и высококачественная продукцияАндрей Разин.
Он уточнил, что новые теплицы здесь оснастят компьютерным управлением, основная задача которого — создание идеального микроклимата для овощей. Выращивать будут востребованные в Подмосковье томаты, огурцы и листовой салат.
В проект инвестировали более 10 миллиардов рублей. А запуск тепличного комплекса запланировали на IV квартал этого года.
А в Серпухове, например, появился новый тепличный комплекс «Туровский». С июля планируют высаживать рассаду в главных теплицах, осенью — собрать уже первый урожай томатов. Здесь создадут 100 рабочих мест.
А сразу 310 сотрудников примут в новом тепличном комплексе Луховиц.