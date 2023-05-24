Подмосковье 24 мая 2023, 17:46 Тепличный комбинат из Егорьевска повысил качество растений благодаря новой технологии Виталий Сид

Читать 360tv в

Один из ведущих производителей цветов в России из Подмосковья смог сократить расходы и снизить нагрузку на окружающую среду благодаря новой технологии гидропоники. Это тепличный комбинат в Егорьевске.

Гидропоника — это метод выращивания растений в водных растворах, без использования почвы. Корни опускают в жидкость с питательными веществами, благодаря чему цветы получают все необходимое для роста.

Реклама

Генеральный директор компании Алексей Орлов рассказал, что гидропоника позволяет контролировать питание растений и уменьшить расходы на удобрения.

«В традиционном методе выращивания тюльпанов земля обогащается удобрениями, которые в процессе роста растения поглощают и превращают в необходимые элементы. Таким образом, часть удобрений может быть утеряна в почве, а затем она вымывается дождями. В гидропонике же все удобрения поступают непосредственно к растениям, что позволяет уменьшить расходы на них и сократить воздействие на окружающую среду», — рассказал он.

Технология позволила предприятию повысить качество и экономическую эффективность производства тюльпанов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».