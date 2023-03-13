Подмосковье 13 марта 2023, 13:06 Тепличные комплексы в Кашире обеспечат надежным электроснабжением

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Новую понижающую станцию «Тепличная» построят на предприятии «Агрокультура Групп» в подмосковной деревне Знаменское. Разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области.

Площадь объекта составит 14,244 тысячи «квадратов». Электричество от новой станции обеспечит энергией тепличные комплексы, а также системы орошения и поддержания температурных условий для растений.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.