13 марта 2023, 13:06
Тепличные комплексы в Кашире обеспечат надежным электроснабжением
Новую понижающую станцию «Тепличная» построят на предприятии «Агрокультура Групп» в подмосковной деревне Знаменское. Разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области.
Площадь объекта составит 14,244 тысячи «квадратов». Электричество от новой станции обеспечит энергией тепличные комплексы, а также системы орошения и поддержания температурных условий для растений.
Реклама
Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.
Реклама
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.
Сельское хозяйство
Строительство
Реклама
Реклама