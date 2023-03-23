23 марта 2023, 14:32
Тепличное хозяйство из Коломны проверило всхожесть семян для урожая этого года
Производитель семян томатов и перцев «Агрофирма Партнер» из Коломны проверил их всхожесть для урожая этого года. Предприятие составило карты рассадки в теплицах и начало пересадку рассады в основные горшки.
Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что хозяйство планирует выйти на проектную мощность около тонны семян томатов и перцев.
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«Сейчас реализована первая очередь инвестиционного проекта, уже приступили к строительству второй очереди комплекса. Общий объем инвестиций в проект составит 1,2 миллиарда рублей», — добавил он.
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Подготовительные работы уже провели по пяти очередям проекта. В планах построить 38 теплиц до 2029 года.
Всего за год в первой очереди комплекса собрали 130 килограммов семян гибридов томатов и 30 килограммов — перца.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Коломна
Сельское хозяйство
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