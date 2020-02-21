Диалог с жителями через сайт. Теперь жители Подмосковья смогут сами оценить качество услуг ЖКХ

В Подмосковье заработал интернет-сервис, с помощью которого жители смогут сами оценивать качество предоставляемых им услуг ЖКХ, а также обращаться к органам власти напрямую. Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства.

Жители теперь могут сами оценить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, начиная от состояния водо- и теплоснабжения до оценки работы дворника и уборщицы в доме. Интернет-сервис «ТырешаешьЖКХ.РФ» разработало Министерство ЖКХ Московской области во взаимодействии с Министерством энергетики, Госжилинспекции при поддержке Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, важнейший принцип работы властей региона — это чуткое отношение к людям, возможность слушать и слышать их. По его словам, первым и главным пунктом в оценке деятельности органов власти, в частности жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, является решение вопросов, направленных на улучшение качества жизни людей, условий их проживания, сервисного обслуживания многоквартирных домов на высоком, «пятизвездочном» уровне.

«Важным инструментом решения этой задачи является постоянная обратная связь с жителями. Каждый житель Московской области сегодня имеет возможность напрямую обратиться к органам власти и самостоятельно повлиять на свою жизнь в лучшую сторону», — добавил Евгений Хромушин.

Источник фото: Фотобанк Московской области

На интернет-портале «ТырешаешьЖКХ.РФ» каждый житель Подмосковья сможет оценить качество работы директора управляющей организации, ответить на вопросы: знаете ли вы своего директора, довольны ли качеством уборки в подъезде и во дворе, устраивает ли отопление, водоснабжение, удовлетворяет ли работа расчетного центра. Кроме этого, на портале есть возможность оставить заявку с описанием проблемы или интересующим вопросом и оперативно получить решение.

При этом выявленные тенденции станут основанием для корректировки госпрограмм в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Быть в постоянном диалоге с жителями органам исполнительной власти поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Чуткая власть — это умение слушать и слышать друг друга. Она начинается с каждого из нас — губернатора и учителя, министра и врача, главы, депутата и работника МФЦ», — сказал глава региона.

Информацию о новом портале «ТырешаешьЖКХ.РФ» разместят на сайтах администраций, на «Доброделе», листовки с QR-кодом сайта появятся в подъездах многоквартирных домов, также жителей проинформируют через рассылку в системе ЕИАС. Чтобы воспользоваться полным функционалом портала «ТырешаешьЖКХ.РФ», необходимо пройти регистрацию.