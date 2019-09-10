«Теперь дорога как зеркало». Мост на Егорьевском шоссе в селе Хотеичи отремонтировали

Соединяющий Егорьевское шоссе с Большим бетонным кольцом мост в селе Хотеичи Ликино-Дулева отремонтировали. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево.

Ремонтные работы на мосту в селе Хотеичи, расположенном на 62,1 км дороги регионального значения «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» (Егорьевское шоссе), завершены в полном объеме, уточнила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках ремонта было заменено асфальтобетонное покрытие, деформационные швы, гидроизоляция металлического барьерного ограждения и перил, кроме того, было отремонтировано пролетное строение и опоры.

«Я уже много лет езжу по этому мосту, по нему удобно добираться до „бетонки“. Хорошо, что его отремонтировали! Теперь дорога там как зеркало — ехать приятно», — поделился мнением автомобилист со стажем Александр.

Водитель общественного транспорта Екатерина напомнила, что этому мосту уже лет 20, а может быть и больше, и он давно требовал ремонта. «Наконец-то им занялись! Сделали новый асфальт, швы подлатали, перила и ограждения обновили, хоть ездить стало нормально, — сказала Екатерина. — Здесь всегда много машин, мост востребованный. Уверена, после ремонта количество транспорта тут только увеличится. Всем же хочется по ровным дорогам ездить».

Житель села Хотеичи Андрей Викторович посетовал, что во время проведения ремонта до бетонного кольца добираться было сложно, но ожидание стоило того результата, который в итоге получился. «На мосту положили новый асфальт — ровный, без выбоин. Можно ехать спокойно, не притормаживая то и дело на ямах», — добавил Андрей Викторович.

Мост был построен в 1996 году. Он позволяет жителям села и близлежащих деревень беспрепятственно добираться до трассы А108 (Большое бетонное кольцо). Ежедневный транспортный поток на мосту составляет более 1,5 тысячи автомобилей.

Всего в Ликино-Дулеве отремонтировано 33 дороги общей протяженностью более 60 километров, из них 19 региональных дорог длиной свыше 50 километров и 14 дорог муниципального значения.

Также в Ликино-Дулеве заменили асфальтобетонное покрытие на территориях инфекционного отделения и стационара Ликинской городской больницы и Дрезненской районной больницы.