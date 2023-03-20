Подмосковье 20 марта 2023, 16:29 Теннисный турнир памяти Героя России Владимира Никишина открыли в Балашихе

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Турнир по большому теннису памяти Героя России и участника СВО Владимира Никишина открыли в Балашихе. Финал состоится 24 марта. Соревнования планируют сделать ежегодными.

Участие в теннисном турнире примут 64 юных спортсмена из Новосибирска, Севастополя, Москвы и Подмосковья.

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«Для вас, ребята, я думаю, это мероприятие, с одной стороны, возможность проявить себя в спорте, показать свои спортивные достижения. С другой — задуматься, почитать о подвиге Владимира Николаевича и, безусловно, сделать для себя выводы», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Летчик Владимир Никишин с 2021 служил в ЧВК «Вагнер». В прошлом году 2 декабря он и командир экипажа Александр Антонов ценой собственных жизней разгромили на Донбассе группировку ВСУ. Они направили горящий самолет на скопление бронетехники и остановили продвижение колонны противника.

«Для нас это важно. Такие турниры дают возможность детям увидеть, узнать своих героев, почитать, посмотреть. Память должна жить», — подчеркнул директор спорткомплекса «Балашиха» Сергей Щукин.

Среди участников и гостей соревнований были и члены семьи Владимира Никишина.

«Я с детства мечтала играть в большой теннис. Как раз нам предложили приходить, заниматься. Чем я воспользуюсь с удовольствием и буду приходить на занятия», — сказала дочь погибшего Героя России Ирма Ястребова.

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