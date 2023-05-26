Подмосковье 26 мая 2023, 10:28 Теннисный центр построят в Шаховской летом

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Теннисный центр с пятью кортами построят в Шаховской летом. Аналогичного спорткомплекса в Подмосковье на данный момент нет, если не брать в расчет частные центры.

Теннисный центр строят в Шаховской для нового поколения чемпионов. Там будет пять кортов, разделенных административными и техническими помещениями. Торцы здания будут отделаны витражами для естественного освещения.

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«Проект был начат в августе 2022 года. За то время наша компания возвела фундамент, смонтировала металлоконструкции. На данном этапе идет заливка полов, подготовка к финишному покрытию, <…> монтаж вентиляции», — рассказал руководитель строительной компании-подрядчика Александр Цой.

В Шаховской развивают и другие виды спорта. Например, хоккей, волейбол, плавание, футбол и фигурное катание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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