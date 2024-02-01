Подмосковье 01 февраля 2024, 16:47 Теннисный центр построят в Одинцовском округе к концу 2026 года Пресс-служба администрации г.о. Одинцово

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В селе Ромашково Одинцовского округа планируется строительство современного теннисного центра. Мособлархитектура одобрила облик — главным элементом внешнего центра станет стекло.

Фасады практически полностью закроют огромными 12-метровыми витражами. Такое архитектурное решение сделает интерьеры полностью просматриваемыми.

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«Площадь спортивного комплекса составит более 12 000 квадратных метров. Объект станет новой точкой притяжения для жителей. В здании единовременно смогут тренироваться до 174 человек. Строительство объекта планируется завершить в конце 2026 года», — сообщил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Заместитель главы Одинцовского округа Евгений Серегин уточнил, что центр включит различные спортивные площадки. На трех этажах разместят зал для игры в теннис, зону для игры в баскетбол, тренажерный зал, массажный кабинет и залы для кардиотренажеров и занятий йогой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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