Теннисный стол подарили клубу «Активное долголетие» во Фрязине | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 22:58 Теннисный стол подарили клубу «Активное долголетие» во Фрязине

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Администрация городского округа Фрязино подарила клубу «Активное долголетие» теннисный стол, о котором они просили на прошлой встрече с властью. Теперь этот вид спорта востребован у старшего поколения. Всего клуб посещают порядка 50 человек в день.

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Это уже не первая встреча представителей местной администрации с участниками клуба. В прошлый раз пенсионеры просили установить им теннисный стол. Просьба выполнена. Первые игры в пинг-понг уже состоялись.

«Когда ты видишь активного человека, который занимается здесь, ты понимаешь, что уже возраст перестает быть. Люди, которые развиваются, занимаются спортом», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Фрязино Нодар Бощеван.

Сейчас клуб «Активное долголетие» во Фрязине посещают порядка 50 человек в день. Пенсионеры сами выбирают себе занятие: это может быть вязание или вышивка, танцы или пение, рисование или компьютерная грамотность, скандинавская ходьба или игра в пинг-понг.

«Если мы сейчас не обратим на них внимание и не займем их досуг, никто другой не будет ими заниматься. Люди очень довольны», — рассказала ведущий методист СП «Ретро» Надежда Журавлева.

Программа губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие» уже не первый год реализуется на территории наукограда.

И встречи с представителями муниципалитета, и различных ведомств проводятся здесь на постоянной основе. В теплой обстановке, за чашкой чая, обсуждают вопросы, которые волнуют активистов клуба. Это и здравоохранение, благоустройство парковой зоны, расширение возможностей для занятия спортом и многое другое.