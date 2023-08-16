Подмосковье 16 августа 2023, 13:14 Теннисный корт установят в парке Малевича в Одинцове до конца года Министерство благоустройства Московской области

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Несколько функциональных зон модернизируют в парке Малевича в Одинцове. Закупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ. Завершить работы планируют в этом году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в парке запланировали создание и модернизацию трех функциональных зон. Это теннисный корт, раздевалка и вспомогательная пристройка.

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Работы будут проводит по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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