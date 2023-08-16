16 августа 2023, 13:14
Теннисный корт установят в парке Малевича в Одинцове до конца года
Несколько функциональных зон модернизируют в парке Малевича в Одинцове. Закупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ. Завершить работы планируют в этом году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в парке запланировали создание и модернизацию трех функциональных зон. Это теннисный корт, раздевалка и вспомогательная пристройка.
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Работы будут проводит по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Благоустройство
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