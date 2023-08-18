Подмосковье 18 августа 2023, 10:00 Теннисный корт построили в селе Федино под Воскресенском Unsplash

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Круглогодичный теннисный корт построили в селе Федино городского округа Воскресенск. Заниматься там смогут спортсмены разных уровней подготовки и всех возрастов начиная с трех лет. Спортивный объект откроют в октябре.

Площадь нового теннисного корта составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Он находится в спортивном комплексе, что позволяет проводить тренировки круглый год.

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«У нас будет три открытых и четыре крытых теннисных корта. Все они сделаны в соответствии с международными стандартами, что позволит нам проводить здесь соревнования различного уровня. В нашем округе это первый комплекс, построенный именно под этот вид спорта», — рассказала руководитель спортивного комплекса Юлия Абрамова.

Президент воскресенского теннисного любительского клуба «Матчбол» Владимир Перевезенцев уже успел оценить новый объект.

«Я думаю, он (теннисный комплекс — прим. ред.) будет иметь огромное значение для нашего города, и не только. У нас очень спортивный город. Мы постараемся сделать так, чтобы наше будущее поколение прославило город в этом спорте так же, как и в хоккее», — поделился Владимир.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина.

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