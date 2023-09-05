Подмосковье 05 сентября 2023, 11:50 Теннисный корт и стадион откроют в Кузьминском лесопарке в Котельниках Unsplash

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В День города в Котельниках откроют новый теннисный корт и футбольное поле — они появятся в Кузьминском лесопарке. Спортивные объекты будут доступны для жителей с 16 сентября.

В Кузьминском лесопарке обустроили теннисный корт и современное футбольное поле с искусственным покрытием площадью почти 5,4 тысячи квадратных метров. Газон уже уложен, разметка нанесена, 20-метровые мачты освещения и ограждение установлены. Сейчас проводится монтаж крытых скамеек для игроков и судей. В день открытия на поле пройдут первые спортивные состязания.

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«В первую очередь здесь будут заниматься наши спортивные школы, а дальнейшие часы работы пока не определены. Все будем обсуждать с жителями», — пообещал начальник Управления благоустройства администрации Котельников Иван Жарков.

Традиции спорта в Кузьминском лесопарке не прерываются. Новое спортивное ядро построили на месте бывшего стадиона «Здоровье», который всегда был местом притяжения любителей здорового образа жизни.

«За последние 10 лет в Подмосковье построено больше 200 объектов спорта. Это ледовые дворцы, залы, бассейны, современные футбольные поля. Это места, где наши ребята могут с пользой проводить свой досуг», — отметил депутат Госдумы Роман Терюшков.

Еще раньше в лесопарке появилась площадка для воркаута, установлены тренажеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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