Подмосковье 27 июля 2023, 12:02 Теннисный комплекс построят в деревне Федино под Воскресенском ООО «СТРОЙ КОРТ»

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство спортивного теннисного комплекса в деревне Федино под Воскресенском. Застройщик «Строй Корт» инвестирует в проект 150 миллионов рублей.

Как рассказали в ведомстве, площадь объекта превысит 3,5 тысячи квадратных метров. Там обустроят три открытых и четыре закрытых теннисных корта. В комплексе будут проводить индивидуальные занятия для взрослых и детей, а также тренировки для профессионалов. Работы планируют завершить в октябре. Получить работу там смогут 25 человек.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил спортцентр МГАФК в Люберцах. Там появится новый крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, а также другие помещения и научные лаборатории.

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