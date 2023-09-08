Подмосковье 08 сентября 2023, 23:28 Теннисные корты появились в новом спорткомплексе в Красногорске

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В Красногорске появился Дворец тенниса на базе детской международной Академии тенниса Шамиля Тарпищева. С открытием комплекса академия получила четыре дополнительных крытых теннисных корта. Новый спортивный зал позволит тренироваться спортсменам-колясочникам. Во Дворце заработает детская секция теннисистов-колясочников.

«С вводом комплекса на четыре корта у нас появляется девять крытых площадок. Это позволит здесь тренироваться 500 теннисистам. А если говорить об общем объеме, который у нас есть на сегодняшний день — это порядка 25 секций», — рассказала гендиректор академии Андрей Бабаев.

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На базе центра будут тренироваться сборные команды по теннису России и Московской области, пляжному теннису, теннису на колясках и пляжному волейболу. С сентября 2023 года на площадках спорткомплекса будет заниматься волейбольный клуб «Зоркий».

В следующем году в Красногорске оборудуют летний открытый комплекс, на котором обустроят еще восемь грунтовых кортов и 10 площадок для пляжных видов спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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